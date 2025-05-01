Beşiktaş'tan Olivier Kemen hamlesi!

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, Başakşehir forması giyen Olivier Kemen'i transfer listesine aldığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Olivier Kemen hamlesi!
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01 Mayıs 2025 22:14
Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezon için orta saha transfer çalışmalarını hızlandırırken, gündemine sürpriz bir ismi aldığı öğrenildi.

237foot'un haberine göre Beşiktaş, Başakşehir forması giyen Olivier Kemen'i transfer listesine aldı.

Haberde Siyah-Beyazlılar'ın, sezonun tamamlanmasının ardından Kemen için resmi girişimlerde bulunacağı aktarıldı.

SKOR KATKISI İLE DİKKAT ÇEKTİ

Olivier Kemen, bu sezon özellikle skor katkısıyla dikkat çekiyor. Başakşehir ile ligde 28 maça çıkan Kemen; 1 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı. Kamerunlu oyuncu, bu sezon takımıyla çıktığı resmi maçlar toplamında ise 3 gol, 11 asistlik skor katkısı yaptı.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK

Olivier Kemen'in Başakşehir ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Kamerunlu orta sahanın güncel piyasa değeri 2 milyon 300 bin euro.

KARİYERİ

Metz altyapısında futbola başlayan Olivier Kemen daha sonra Newcastle U21, Olimpik Lyon, Ajaccio, Niort ve Kayserispor'da oynadı.   

 
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