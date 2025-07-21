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Beşiktaş'tan Emerson Royal hamlesi!

Beşiktaş, Emerson Royal için Milan'a satın alma opsiyonlu kiralama anlaşması teklifinde bulunacak.

calendar 21 Temmuz 2025 12:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Emerson Royal hamlesi!
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Beşiktaş'tan sağ bek transferi için yeni bir hamle geldi.

YENİ ROTA MILAN

Siyah-beyazlılar, Bright Osayi-Samuel ve Kyle Walker-Peters transferlerinin gerçekleşmemesinin ardından Milan'dan Emerson Royal'i gündemine aldı.

TEKLİF HAZIRLIĞI 

Romano'nun haberine göre, Beşiktaş, Emerson Royal için Milan'a teklif yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, 26 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmaya hazırlanıyor. 

MILAN İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Emerson Royal'in kulübü Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. 

Emerson Royal, Milan'da geride kalan sezonda 26 maçta süre buldu.

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