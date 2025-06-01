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Beşiktaş'tan derbide Galatasaray'a büyük fark!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş Fibabanka, Galatasaray'ı deplasmanda 107-85 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirerek yarı finale yükseldi.

calendar 01 Haziran 2025 22:26 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2025 23:18
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan derbide Galatasaray'a büyük fark!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş Fibabanka, Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, maçtan 107-85 galibiyetle ayrıldı. Seride durumu 2-0'a getiren siyah-beyazlılar, yarı finale yükseldi.


Beşiktaş, yarı finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, boyalı alandan bulduğu basketlerle 3. dakikada 11-4 üstünlük yakaladı. Mathews'un sayılarıyla skor üreten Beşiktaş, 6. dakikada farkı 2'ye indirdi: 14-12. Dış atışlardan peş peşe basketler bulan siyah-beyazlılar, 7. dakikada öne geçti: 19-20. Kalan bölümde Izundu ile pota altını iyi kullanan sarı-kırmızılı ekip, ilk periyodu 29-23 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Sleva ve Yiğit Arslan'ın basketleriyle toparlanan Beşiktaş, 14. dakikada skoru lehine çevirdi: 35-36. İki takımın da çoğunlukla 3 sayı çizgisinin gerisinden sayılar bulduğu periyodun kalan dakikalarında Galatasaray'ın sadece bir kez öne geçmesine izin veren siyah-beyazlı takım, soyunma odasına 59-56 üstün gitti.

Müsabakanın üçüncü çeyreğinde de iyi oyununu sürdüren Beşiktaş, Mathews'un 3 sayılık basketiyle 25. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 62-72. Karşılaşmanın 27. dakikasında Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök, hakeme itirazlarının ardından üst üste iki teknik faul verilmesi gerekçesiyle diskalifiye edildi. Siyah-beyazlılar, oyundan iyice düşen Galatasaray karşısında farkı 19 sayıya kadar çıkardı ve son periyoda 92-73 önde girdi.

Dördüncü ve son periyotta rahat bir oyun sergileyen Beşiktaş, sahadan 107-85 galip ayrıldı ve seriyi 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Mehmet Şahin, Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Galatasaray: Cummings 10, Palmer 19, Young 18, Göksenin Köksal 6, Delgado 3, Wallace, Sadık Emir Kabaca 9, Blumbergs, Izundu 13, Buğrahan Tuncer 7, Yaman Alişan

Beşiktaş Fibabanka: Berk İbrahim Uğurlu 11, Needham 13, Mathews 20, Terry 2, Sleva 19, Allman 17, Plavsic, Yiğit Arslan 16, Morgan 9, Kerem Kuthan Konan, Yağız Aksu, Emir Adıgüzel

1. Periyot: 29-23

Devre: 56-59

3. Periyot: 73-92

Beş faulle çıkan: 33.15 Morgan (Beşiktaş)

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