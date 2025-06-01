Beşiktaş'tan derbide Galatasaray'a büyük fark!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş Fibabanka, Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya geldi.Beşiktaş, maçtan 107-85 galibiyetle ayrıldı. Seride durumu 2-0'a getiren siyah-beyazlılar, yarı finale yükseldi.Beşiktaş, yarı finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, boyalı alandan bulduğu basketlerle 3. dakikada 11-4 üstünlük yakaladı. Mathews'un sayılarıyla skor üreten Beşiktaş, 6. dakikada farkı 2'ye indirdi: 14-12. Dış atışlardan peş peşe basketler bulan siyah-beyazlılar, 7. dakikada öne geçti: 19-20. Kalan bölümde Izundu ile pota altını iyi kullanan sarı-kırmızılı ekip, ilk periyodu 29-23 önde tamamladı.İkinci çeyrekte Sleva ve Yiğit Arslan'ın basketleriyle toparlanan Beşiktaş, 14. dakikada skoru lehine çevirdi: 35-36. İki takımın da çoğunlukla 3 sayı çizgisinin gerisinden sayılar bulduğu periyodun kalan dakikalarında Galatasaray'ın sadece bir kez öne geçmesine izin veren siyah-beyazlı takım, soyunma odasına 59-56 üstün gitti.Müsabakanın üçüncü çeyreğinde de iyi oyununu sürdüren Beşiktaş, Mathews'un 3 sayılık basketiyle 25. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 62-72. Karşılaşmanın 27. dakikasında Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök, hakeme itirazlarının ardından üst üste iki teknik faul verilmesi gerekçesiyle diskalifiye edildi. Siyah-beyazlılar, oyundan iyice düşen Galatasaray karşısında farkı 19 sayıya kadar çıkardı ve son periyoda 92-73 önde girdi.Dördüncü ve son periyotta rahat bir oyun sergileyen Beşiktaş, sahadan 107-85 galip ayrıldı ve seriyi 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.Basketbol Gelişim MerkeziMehmet Şahin, Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur YazıcıoğluCummings 10, Palmer 19, Young 18, Göksenin Köksal 6, Delgado 3, Wallace, Sadık Emir Kabaca 9, Blumbergs, Izundu 13, Buğrahan Tuncer 7, Yaman AlişanBerk İbrahim Uğurlu 11, Needham 13, Mathews 20, Terry 2, Sleva 19, Allman 17, Plavsic, Yiğit Arslan 16, Morgan 9, Kerem Kuthan Konan, Yağız Aksu, Emir Adıgüzel29-2356-5973-923.15 Morgan (Beşiktaş)