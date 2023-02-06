Beşiktaş'tan depremzedeler için yardım kampanyası

Beşiktaş Kulübü, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen depremzedeler için yardım kampanyası düzenleyeceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan depremzedeler için yardım kampanyası
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06 Şubat 2023 12:51
Beşiktaş Kulübü, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen depremzedeler için yardım kampanyası düzenleyeceğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere yardım kampanyası düzenleyecektir. Düzenlenecek yardım kampanyasıyla ilgili detaylar önümüzdeki süreçte kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı. 

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