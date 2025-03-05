Beşiktaş'tan Avrupa'ya veda!

Beşiktaş Fibabanka, Cedevita Olimpija'ya 96-86 mağlup oldu ve BKT Avrupa Kupası'na veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'tan Avrupa'ya veda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mart 2025 23:56
Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 8'li final etabında Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'ya 96-86 mağlup oldu.

Tek maç eleme usulüne göre yapılan turda Cedevita Olimpija adını çeyrek finale yazdırırken, Beşiktaş Fibabanka kupaya veda etti.

Cedevita Olimpija, çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Arena Stozice

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Seffi Shemmesh (İsrail), Marcin Kowalski (Polonya)

Cedevita Olimpija: Stewart 13, Robinson 21, Nikolic 12, Lemar 20, Beringer 12, Jones 14, Radovic, Blazic 4, Stipanovic, Tasic

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 18, Plavsic 11, Needham 2, Berk Uğurlu 6, Sleva 12, Allman 13, Yiğit Arslan 14, Morgan 3, Terry 7, Ata Özbek

1. Periyot: 23-24

Devre: 42-49

3. Periyot: 68-69

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery