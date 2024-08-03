Beşiktaş'tan Arnautovic sürprizi!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Inter'in yıldızı Marco Arnautovic'i transfer listesine ekledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan Arnautovic sürprizi!
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03 Ağustos 2024 12:12
Jackson Muleka ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi...

Siyah-Beyazlılar, Inter'in yıldızı Marco Arnautovic'i transfer listesine ekledi.

TRABZONSPOR DA İLGİLENİYOR

35 yaşındaki forvet ve kanat oyuncusu ile Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor'un da ilgilendiği aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR

Bonservisi Inter'de bulunan ve geçen sezon Bologna'da kiralık olarak forma giyen Avusturyalı golcünün İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.



TÜRKİYE'YE KARŞI OYNADI

EURO 2024'te A Milli Takımımız'a karşı forma giyen Arnautovic'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro.  

 
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