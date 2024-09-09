Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar pes etti!

Beşiktaş uzun süren görüşmeler sonunda ikna etmeyi başardığı Kamerunlu golcüyle ayrılık için el sıkıştı. Atakaş Hatayspor'la 1 yıllığına anlaşma sağlayan Vincent Aboubakar sezonun kalan bölümünde bordo-beyazlı formayı giyecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar pes etti!
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09 Eylül 2024 08:41
Beşiktaş uzun süredir elden çıkarmaya çalıştığı isimlerden Vincent Aboubakar'ı sonunda ikna etti. Siyah-beyazlı kulüp, Kamerunlu golcüyle ayrılık konusunda anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ DA ÖDEME YAPACAK

Aboubakar ile Beşiktaş arasındaki görüşmeler dün noktalandı. Buna göre 32 yaşındaki deneyimli futbolcu karşılıklı anlaşmayla sezon sonu bitecek sözleşmesinin feshedilmesini onayladı. Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon 110 bin euro garanti ücret alan Aboubakar, Atakaş Hatayspor'la bir yıllığına anlaştı. Bordo-beyazlı kulübün, Kamerunlu golcüye net 1 milyon euro ödeyeceği aktarıldı. Beşiktaş'ın da tecrübeli futbolcuya ayrıca ödeme yapacağı belirtildi.

ÇALIMBAY, TRANSFERDE ROL OYNADI

Beşiktaş'ın bugün Aboubakar'la yollarını ayırdığını resmen açıklaması bekleniyor. Bu açıklamanın ardından Hatayspor, Kamerunlu golcüyü kadrosuna kattığını duyuracak. Bu arada Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirildi. Çalımbay'ın Beşiktaş'tan eski öğrencisi olan Aboubakar'ın transferinde rol oynadığı öğrenildi.

BİR YABANCI TRANSFERİ FIRSATI DAHA

Öte yandan Aboubakar'ın ayrılmasıyla Beşiktaş bir yabancı transferi daha gerçekleştirmek için fırsat yakaladı. Siyah-beyazlıların hem sağ hem de sol bekte görev yapabilen bir yabancıyı renklerine bağlamak için çalışmalarını sürdürdüğü ve kısa süre içinde sonuca ulaşacağı vurgulandı.



ABOUBAKAR'IN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş'a ilk olarak 2016'da imza atan Vincent Aboubakar, toplamda 3 dönem siyah-beyazlı takımın formasını giydi.

2020'de Beşiktaş'a imza atan ve ertesi yıl takımdan ayrılıp Al-Nassr'a transfer olan Kamerunlu golcü, 2022/23 sezonun ara transfer döneminde siyah-beyazlılarla yeniden anlaşma sağladı.

Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla 117 maça çıkarken 60 gol ve 14 asist kaydetti.  

 

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