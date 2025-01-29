Beşiktaş'ta umutlu bekleyiş sürüyor

Twente maçı için geri sayım sürerken Beşiktaş'ta iki kritik eksik dikkat çekiyor. Antalya karşılaşmasında sakatlanan Emirhan Topçu ve Svensson, salı günkü antrenmanda yer almadı.
Her iki oyuncunun durumu bugünkü kontrollerin ardından netlik kazanacak ve son taktik antrenmanda değerlendirilecek.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in, savunmada Tayyip Talha, Paulista ve Necip'in yokluğunda bu iki oyuncudan en az birinin iyileşmesini umut ettiği öğrenildi.
Öte yandan, ameliyat sonrası düz koşulara başlayan Necip Uysal sahalara dönüş hazırlıklarını sürdürüyor.
Her iki oyuncunun durumu bugünkü kontrollerin ardından netlik kazanacak ve son taktik antrenmanda değerlendirilecek.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in, savunmada Tayyip Talha, Paulista ve Necip'in yokluğunda bu iki oyuncudan en az birinin iyileşmesini umut ettiği öğrenildi.
Öte yandan, ameliyat sonrası düz koşulara başlayan Necip Uysal sahalara dönüş hazırlıklarını sürdürüyor.