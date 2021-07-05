Beşiktaş'ta üç resmi açıklama bekleniyor

Beşiktaş'ta sözleşmeleri biten Atiba, Gökhan Töre ve Utku Yuvakuran için de resmi açıklamalar bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta üç resmi açıklama bekleniyor
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05 Temmuz 2021 15:09
Beşiktaş'ta sözleşmeleri biten Atiba, Gökhan Töre ve Utku Yuvakuran için de resmi açıklamalar bekleniyor.

Aynı zamanda takım kaptanı da olan Atiba ile 1 yıl daha anlaşan yönetim, Gökhan Töre ve Utku Yuvakuran ile de anlaştı ve bu üç futbolcunun resmi olarak bugün açıklanması bekleniyor.

Resmi açıklamanın yapılması durumunda Atiba, Gökhan ve Utku da idmanda yer alacak.

Bu arada, milli takımda olan Larin idmanı katılmayacak. 


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