Beşiktaş'ta tüm gözler Fenerbahçe derbisinde!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak mücadelede Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos ile yolları ayırdıktan sonra Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe idaresinde çıktığı ilk lig müsabakasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup eden Siyah-Beyazlılar, ligdeki son karşılaşmasında deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan rakibi karşısına puan alabilmek için çıkacak.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde son maçlarda beraberlikle göze çarpıyor. İki takım arasında ligde oynanan son 10 müsabakanın 5'inde taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Kalan 5 mücadelenin 3'ünden siyah-beyazlı ekip, 2'sinden ise Sarı-Lacivertliler galip ayrıldı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 19 gol atarken, Fenerbahçe de 17 golle rakibine karşılık verdi.
SON MAÇTA 4-2 KAZANDI
Bu sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sarı-Lacivertliler 3-1 kazanmıştı. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan maçta ise kazanan taraf 4-2'lik skorla Siyah-Beyazlı ekip oldu. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ı konuk ettiği son 5 karşılaşmada ise ev sahibi takımın 1 galibiyeti bulunuyor. Bu süreçte 2 maçı da Siyah-Beyazlı ekip kazanırken, 2 mücadele beraberlikle sona erdi. Kartal rakip fileleri 12 kez sarsarken, Kanarya da 11 defa gol sevinci yaşadı.
KUPA İÇİN MORAL...
Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü beraberliği sonrasında dün ara vermeden cumartesi günkü Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başlayan Kara Kartal, derbiden zaferle ayrılıp ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe deplasmanında son dönemde elde ettikleri üstünlüğü sürdürmek isteyen Siyah-Beyazlılar, derbiyi kazanıp bu mücadelenin de moraliyle Ankaragücü karşısında final biletini almayı amaçlıyor.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde son maçlarda beraberlikle göze çarpıyor. İki takım arasında ligde oynanan son 10 müsabakanın 5'inde taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Kalan 5 mücadelenin 3'ünden siyah-beyazlı ekip, 2'sinden ise Sarı-Lacivertliler galip ayrıldı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 19 gol atarken, Fenerbahçe de 17 golle rakibine karşılık verdi.
SON MAÇTA 4-2 KAZANDI
Bu sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sarı-Lacivertliler 3-1 kazanmıştı. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan maçta ise kazanan taraf 4-2'lik skorla Siyah-Beyazlı ekip oldu. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ı konuk ettiği son 5 karşılaşmada ise ev sahibi takımın 1 galibiyeti bulunuyor. Bu süreçte 2 maçı da Siyah-Beyazlı ekip kazanırken, 2 mücadele beraberlikle sona erdi. Kartal rakip fileleri 12 kez sarsarken, Kanarya da 11 defa gol sevinci yaşadı.
KUPA İÇİN MORAL...
Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü beraberliği sonrasında dün ara vermeden cumartesi günkü Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başlayan Kara Kartal, derbiden zaferle ayrılıp ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe deplasmanında son dönemde elde ettikleri üstünlüğü sürdürmek isteyen Siyah-Beyazlılar, derbiyi kazanıp bu mücadelenin de moraliyle Ankaragücü karşısında final biletini almayı amaçlıyor.