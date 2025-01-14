Siyah-beyazlı yönetim bir yandan yabancı teknik direktör arayışlarını sürdürürken, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe son iki maçı kazanarak elini bir hayli güçlendirdi.
Mali disiplin içinde hareket etmek isteyen Başkan Serdal Adalı'nın listesindeki teknik direktör adaylarıyla anlaşma zemini bulamaması halinde Serdar Topraktepe ile devam kararı alabileceği bildirildi.
SON 2 MAÇINI KAZANDI
Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş, son iki maçında önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u 1-0 ile devirirken, ligde de Bodrum FK'yi 2-1 yendi.
Beşiktaş'ta Topraktepe'nin performansı gözden kaçmıyor!
Yabancı hoca arayışındaki Beşiktaş yönetimi, Serdar Topraktepe'nin performansını da gözden kaçırmıyor.
14 Ocak 2025 12:07
Siyah-beyazlı yönetim bir yandan yabancı teknik direktör arayışlarını sürdürürken, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe son iki maçı kazanarak elini bir hayli güçlendirdi.
Beşiktaş
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