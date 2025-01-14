Beşiktaş'ta Topraktepe'nin performansı gözden kaçmıyor!

Siyah-beyazlı yönetim bir yandan yabancı teknik direktör arayışlarını sürdürürken, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe son iki maçı kazanarak elini bir hayli güçlendirdi.



Mali disiplin içinde hareket etmek isteyen Başkan Serdal Adalı'nın listesindeki teknik direktör adaylarıyla anlaşma zemini bulamaması halinde Serdar Topraktepe ile devam kararı alabileceği bildirildi.



SON 2 MAÇINI KAZANDI



Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş, son iki maçında önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u 1-0 ile devirirken, ligde de Bodrum FK'yi 2-1 yendi.



