Beşiktaş'ta Svensson, iki maç sonra yeniden formanın sahibi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliğini konuk etti.
Siyah-beyazlı takımda sağ bek Jonas Svensson, iki maç aranın ardından ilk 11'deki yerine döndü.
Ligde son olarak Kayserispor ile oynanan 1. hafta erteleme maçında görev yapan Norveçli futbolcu, Kocaelispor ve Galatasaray karşılaşmalarında formasından uzak kaldı.
Svensson, sarı kart cezalısı Gökhan Sazdağı'nın yerine Gençlerbirliği mücadelesiyle yeniden formasına kavuştu.
