Beşiktaş'ta sistem değişiyor!

Beşiktaş'ın son 3 maçta 8 puan kaybetmesinin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, 24 Kasım Pazar günü Göztepe ile oynayacakları mücadeleye 4-2-3-1 yerine çift santrforlu 3-4-1-2'yle başlamayı planladığı kaydedildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
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21 Kasım 2024 09:05
Trendyol Süper Ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta sistem değişikliği gündeme geldi.

ÇİFT FORVETLİ SİSTEM

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un, alınan negatif sonuçlardan dolayı 4-2-3-1 sisteminin yerine çift forvetli 3-4-1-2'yi idmanlarda deneyeceği ve olumlu karşılık alması halinde Göztepe karşılaşmasında uygulayacağı kaydedildi. 3'lü savunmanın tercih edilmesi halinde takıma dönmeye hazırlanan Ciro Immobile'yle birlikte Semih Kılıçsoy'un forvette oynayacağı bildirildi.

MAÇ 24 KASIM PAZAR GÜNÜ

Yeni sistemde de orta saha ikilisinin AlMusrati ve Gedson Fernandes'ten oluşacağı, üçlü sistemde kanat beklerde Rashica ve Masuaku'nun görev yapacağı ifade edildi. Trendyol Süper Lig'de milli ara dönüşü Beşiktaş sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Mücadele 24 Kasım Pazar günü oynanacak ve 19.00'da başlayacak.

ERNEST MUCI KORKUTTU

Siyah Beyazlıların Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, milli takımda sakatlandı. Muçi, Ukrayna ile oynanan maçın 52. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Ernest Muçi'nin durumu yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak. 23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta da milli takım kampında sakatlık yaşamıştı. 
 


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