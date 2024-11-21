Beşiktaş'ta sistem değişiyor!

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un, alınan negatif sonuçlardan dolayı 4-2-3-1 sisteminin yerine çift forvetli 3-4-1-2'yi idmanlarda deneyeceği ve olumlu karşılık alması halinde Göztepe karşılaşmasında uygulayacağı kaydedildi. 3'lü savunmanın tercih edilmesi halinde takıma dönmeye hazırlanan Ciro Immobile'yle birlikte Semih Kılıçsoy'un forvette oynayacağı bildirildi.





Yeni sistemde de orta saha ikilisinin AlMusrati ve Gedson Fernandes'ten oluşacağı, üçlü sistemde kanat beklerde Rashica ve Masuaku'nun görev yapacağı ifade edildi. Trendyol Süper Lig'de milli ara dönüşü

sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Mücadele 24 Kasım Pazar günü oynanacak ve 19.00'da başlayacak.





Siyah Beyazlıların Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, milli takımda sakatlandı. Muçi, Ukrayna ile oynanan maçın 52. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Ernest Muçi'nin durumu yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak. 23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta da milli takım kampında sakatlık yaşamıştı.





