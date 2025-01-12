Beşiktaş'ta sınırdakiler fire vermedi

Samsunspor ile oynanacak maç öncesi kart sınırında olan Mert, Ersin, Al-Musrati ve Immobile sarı kart görmediği için Samsunspor karşısında forma giyebilecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sınırdakiler fire vermedi
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12 Ocak 2025 10:16
Beşiktaş'ta 4 oyuncu, Samsunspor maçı öncesi kart sınırında bulunuyordu.

Kaleci Mert, yedek kaleci Ersin, oyuna sonradan giren Al-Musrati ve takımın golcüsü Immobile dün akşam kart görmeleri halinde Samsun sınavını kaçıracaklardı.

Ancak Beşiktaş'ta korkulan olmadı, sınırdaki isimler mücadeleyi firesiz tamamladı.
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