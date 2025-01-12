Beşiktaş'ta sınırdakiler fire vermedi

Beşiktaş'ta 4 oyuncu, Samsunspor maçı öncesi kart sınırında bulunuyordu.
Kaleci Mert, yedek kaleci Ersin, oyuna sonradan giren Al-Musrati ve takımın golcüsü Immobile dün akşam kart görmeleri halinde Samsun sınavını kaçıracaklardı.
Ancak Beşiktaş'ta korkulan olmadı, sınırdaki isimler mücadeleyi firesiz tamamladı.
Kaleci Mert, yedek kaleci Ersin, oyuna sonradan giren Al-Musrati ve takımın golcüsü Immobile dün akşam kart görmeleri halinde Samsun sınavını kaçıracaklardı.
Ancak Beşiktaş'ta korkulan olmadı, sınırdaki isimler mücadeleyi firesiz tamamladı.