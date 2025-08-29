Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ekibinde sürpriz isim!

Beşiktaş'ta yeniden göreve getirilen teknik direktör Sergen Yalçın, yeni dönem için teknik ekibini oluşturdu.
Yalçın'ın ekibinde Murat Kaytaz, Ozan Köprülü, Niyazi Eniseler ve Emre Gürbüz yer alacak.
ATIBA GERİ DÖNÜYOR
Siyah-beyazlıların efsane isimlerinden Atiba Hutchinson da Yalçın'ın yardımcılarından biri olacak.
