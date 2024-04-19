Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe'yle çifte hedef!

Beşiktaş, 5 maçtır galip gelemediği Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bugün Ankaragücü'nü konuk edecek. Siyah-beyazlı yönetim, Samsunspor beraberliğinin ardından Fernando Santos'la yolları ayırarak sezon sonuna kadar teknik sorumluluk görevine Serdar Topraktepe'yi getirmişti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe'yle çifte hedef!
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19 Nisan 2024 12:54
Beşiktaş, ikinci kez koltuğa oturan Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacağı kritik maçtan 3 puanla ayrılarak hem 5 maçlık galibiyet özlemini bitirmek hem de yine Ankaragücü ile salı günü deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı öncesi moral depolamak istiyor.

Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın ardından geçici olarak göreve getirilen Topraktepe idaresinde oynadığı lig maçlarında Hatayspor (1-2) ve Çaykur Rizespor (0-4) yenerken, Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 mağlup olmuştu.

Kartal dün yaptığı idmanla Ankaragücü mesaisini tamamladı. Sakatlıkları bulunan Mert, Semih Kılıçsoy, Masuaku, Colley ve Bakhtiyor çalışmada yer almadı. Bu oyuncuların yokluğunda Ersin, Tayyip ve Umut Meraş'ın 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Ersin, Svensson, Tayyip, Necip, Umut, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Ghezzal, Muçi, Rashica, Aboubakar



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