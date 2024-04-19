Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe'yle çifte hedef!

Beşiktaş, ikinci kez koltuğa oturan Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacağı kritik maçtan 3 puanla ayrılarak hem 5 maçlık galibiyet özlemini bitirmek hem de yine Ankaragücü ile salı günü deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı öncesi moral depolamak istiyor.
Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın ardından geçici olarak göreve getirilen Topraktepe idaresinde oynadığı lig maçlarında Hatayspor (1-2) ve Çaykur Rizespor (0-4) yenerken, Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 mağlup olmuştu.
Kartal dün yaptığı idmanla Ankaragücü mesaisini tamamladı. Sakatlıkları bulunan Mert, Semih Kılıçsoy, Masuaku, Colley ve Bakhtiyor çalışmada yer almadı. Bu oyuncuların yokluğunda Ersin, Tayyip ve Umut Meraş'ın 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Ersin, Svensson, Tayyip, Necip, Umut, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Ghezzal, Muçi, Rashica, Aboubakar
Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın ardından geçici olarak göreve getirilen Topraktepe idaresinde oynadığı lig maçlarında Hatayspor (1-2) ve Çaykur Rizespor (0-4) yenerken, Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 mağlup olmuştu.
Kartal dün yaptığı idmanla Ankaragücü mesaisini tamamladı. Sakatlıkları bulunan Mert, Semih Kılıçsoy, Masuaku, Colley ve Bakhtiyor çalışmada yer almadı. Bu oyuncuların yokluğunda Ersin, Tayyip ve Umut Meraş'ın 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Ersin, Svensson, Tayyip, Necip, Umut, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Ghezzal, Muçi, Rashica, Aboubakar
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU