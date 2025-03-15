Beşiktaş'ta sakatlık: Uduokhai!

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Siyah-beyazlılarda Felix Uduokhai, mücadelede sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Beşiktaş'ta Felix Uduokhai yerine 55. dakikada Onur Bulut oyuna dahil oldu.
Beşiktaş, milli aranın ardından sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Öte yandan Beşiktaş'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Gabriel Paulista, ilk yarıda ayağına darbe aldı. Paulista da ikinci yarının başında oyundan çıkmıştı.
Siyah-beyazlılarda Felix Uduokhai, mücadelede sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Beşiktaş'ta Felix Uduokhai yerine 55. dakikada Onur Bulut oyuna dahil oldu.
Beşiktaş, milli aranın ardından sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Öte yandan Beşiktaş'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Gabriel Paulista, ilk yarıda ayağına darbe aldı. Paulista da ikinci yarının başında oyundan çıkmıştı.