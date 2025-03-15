Beşiktaş'ta sakatlık: Uduokhai!

Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, Konyaspor maçında sakatlandı ve oyundan çıktı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta sakatlık: Uduokhai!
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15 Mart 2025 21:52
Son güncelleme 15 Mart 2025 21:54
Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.

Siyah-beyazlılarda Felix Uduokhai, mücadelede sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Beşiktaş'ta Felix Uduokhai yerine 55. dakikada Onur Bulut oyuna dahil oldu.

Beşiktaş, milli aranın ardından sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan Beşiktaş'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Gabriel Paulista, ilk yarıda ayağına darbe aldı. Paulista da ikinci yarının başında oyundan çıkmıştı.

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