Beşiktaş'ta sakat oyuncular için seferberlik!

Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi sakatlığı bulunan oyuncuları maça yetiştirmek için yoğun mesai harcanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta sakat oyuncular için seferberlik!
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25 Mart 2025 09:23
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Rafa Silva, Alex Oxlade Chamberlain, Mert Günok, Jonas Svensson ve Onur Bulut'un Galatasaray derbisine yetiştirilmesi için yoğun mesai harcanıyor. 

Siyah-beyazlı kulüpte Konyaspor maçında sezonu kapatan Felix Uduokhai dışında derbi öncesi 5 sakat futbolcu bulunuyor. Takım kaptanı Mert, Chamberlain, Svensson, Onur ve takımın yıldızı Rafa için kulüpte seferberlik ilan edildi. 5 oyuncuyu da zorlu derbiye yetiştirmek için yoğun çabalar harcanıyor.

Beşiktaş'ta son oynanan İstanbulspor hazırlık maçında Onur, Chamberlain ve Rafa'yı sakatlığa kurban etmişti. İngiliz orta saha dışında diğer oyuncuların derbiye yetişmesi bekleniyor.

CHAMBERLAİN'İN ALTERNATİFLERİ HAZIR

Sakatlığı nedeniyle derbiye yetişmesi beklenmeyen Chamberlain yerine, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer derbi mücadelesinde Amir Hadziahmetovic veya Salih Uçan'a görev verecek. 


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