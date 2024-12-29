Beşiktaş'ta sahte kimlik: "Spor polisi işlem yapacak"

Beşiktaş'ta başkanlık seçiminde kongre salonuna sahte kimlikle giriş tespit edildi. Divan başkanlığından konuyla ilgili açıklama geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sahte kimlik: 'Spor polisi işlem yapacak'
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29 Aralık 2024 16:40
Son güncelleme 29 Aralık 2024 16:42
Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı'nın yarıştığı başkanlık seçiminde kongre salonuna sahte kimlikle giriş tespit edildi.

Beşiktaş'ta Divan Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çıkışlarda sahte kimlik tespit edilmiştir. Bu nedenle güvenlik tarafından yaka kartı ve kimlik kontrolü yapılacaktır. Lütfen yardımlarınızı rica ediyoruz." denildi.

Beşiktaş'ta Divan Başkanlığı'ndan daha sonra, "Sevgili arkadaşlar, sürekli kimlik kontrolü yapılıyor, kamera kayıtları inceleniyor ve bazı arkadaşların katılma hakkı olmadan kongre salonunda olduğunu tespit ettik. Yarın sabah spor polisi onlarla ilgili gerekli işlemleri yapacak. Bu konuda gerekli hassasiyeti gösterin. Hakkınız olmayan hakkı kullanmaya kalkmayın, vereceğiniz zarar Beşiktaş'a olacak. Beşiktaş'a daha fazla zarar vermeyelim lütfen. Burada ilgisi olan arkadaşlar eğer yargılanmak istemiyorsa, salonu terk etsin. Sürekli isim tespitleri yapılıyor. Gerekli işlem yapılacak." açıklaması yapıldı.

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