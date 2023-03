Beşiktaş'ın 29 yaşındaki yıldız futbolcusu Nathan Redmond, İngiliz Futbol dergisi FourFourTwo'ya röportaj verdi.



"İNSANLAR DELE ALLİ'Yİ DİĞER FUTBOLCULARA GÖRE DAHA ÇOK İNCELİYOR"



Takım arkadaşı Dele Alli hakkında konuşan İngiliz futbolcu şunları söyledi: "Dele ile uzun süredir arkadaşız. Beşiktaş'a gelmeden önce de yaz aylarında konuşuyorduk ama genel olarak hayat hakkında."



"Dele'nin durumunda olmak bazen zor. Son 5-6 yılın çoğunda en tepede olan ve diğer futbolculara göre çok daha fazla incelenen bir oyuncu. Çok fazla sakatlık geçirdi ve bu onun performansını ve özgüvenini kesinlikle etkiliyor."



"O Call Of Duty oynamayı seviyor. Futbol oynamayı ve antrenman yapmayı da çok seviyor ve her geçen gün daha iyi olmaya çalışıyor."



"GÖZÜM TRANSFER SEZONUNDA"



Beşiktaş'taki geleceği hakkında da konuşan Redmond, şu ifadeleri kullandı: "Bu sezonun sonunda serbest kalacağım ve ana hedefim Premier Lig'e geri dönmek. Burada yaşadığım tecrübeden dolayı memnunum fakat yaz transfer döneminde gözüm yok dersem yalan söylemiş olurum. Fakat o zamana kadar Beşiktaş için elimden gelenin en iyisini yapmalıyım."



"İSTEDİĞİM KADAR TUTARLI DEĞİLİM"



İngiltere Milli Takımı'nda da oynama hayalinin bulunduğunu söyleyen Redmond, bu konuda kendini de eleştirdi. 29 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:



"Gareth Southgate (İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü) ve Steve Holland (İngiltere Milli Takımı Yardımcı Antrenörü) düzenli olarak Premier Lig takımlarının antrenmanlarını ziyaret ediyorlar. Bana daima gözlerinin üzerimde olduğunu ve asla pes etmemem gerektiğini söylüyorlar. Ne kadar fazla genç yetenek ortaya çıkarsa o kadar ortadan kayboluyorsunuz. Fakat ben kulüp düzeyinde yaptıklarıma odaklanıyorum. Bu da milli takım için gereken her şeyi fazlasıyla halleder."



"Aslında milli takım uzun süreli tutarlılıkla da ilgili ve ben bunu istediğim ölçüde yapamıyorum."



REDMOND BU SEZON 3 GOL ATTI



Bu yaz transfer sezonunda Beşiktaş'a katılan Redmond, siyah beyazlı ekip ile 21 maça çıktı. Bu 21 maçta 1245 dakika sahada kalan İngiliz oyuncu, takımın adına 3 gol attı, 3 tane de asist yaptı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 9.50 milyon Euro olan 29 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.



BEŞİKTAŞ LİGDE 4. SIRADA



Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 25 maça çıkan Beşiktaş 49 puan topladı ve ligin üçüncü basamağında. Siyah beyazlı ekip, ligin 26. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. 2 Nisan Pazar günü oynanacak mücadele saat 20.30'ta başlayacak. Maç, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.