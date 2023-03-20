Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal asistle birlikte döndü

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal haftalar sonra ilk 11 başladığı ilk maç olan İstanbulspor maçında asist yapmayı başardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal asistle birlikte döndü
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20 Mart 2023 12:49
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal, sakatlığının ardından tam 153 gün sonra 11'de sahaya çıktı.

Cezayirli oyuncu, İstanbulspor maçına kadar bu sezon 6 müsabakada görev aldı. Toplam 226 dakika sahada kalan 30 yaşındaki oyuncu, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Ghezzal, sezonun ilk yarısındaki Trabzonspor müsabakasında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Ghezzal, ayrıca karşılaşmanın 42. dakikasında Cenk Tosun'un attığı golün asistini yaparken, 63. dakikada yerini Nathan Redmond'a bıraktı.

 
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