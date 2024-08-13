Beşiktaş'ta Paulista için kritik gün!

Samsunspor maçında attığı golle Beşiktaş'ı 2-0'a taşıyıp rahatlatan Gabriel Paulista, sakatlığı ile endişe yarattı.
33 yaşındaki Brezilyalı stoper, maçın ikinci yarısına devam edemezken bugün çekilecek MR sonrasında durumu netleşecek.
Takım dünü izinli geçirirken ayağı burkulan Paulista da hem dinlendi hem de ayağındaki ödemin inmesi için sağlık heyeti ile temasta kaldı. Bugünkü MR sonrasında tedavi süreci de belirlenecek.
Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın başarılı stoperi Gabriel Paulista, Samsunspor maçı sonrası açıklamalar yaptı.
Mücadelede Kara Kartal'ın ikinci golünü kaydeden Gabriel Paulista, "Önemli bir galibiyet aldık. Zor bir maç oldu. Sert bir zeminde oynadık ama önemli olan kazanmaktı. İlk maçta kazandığımız için mutluyuz" dedi. Sakatlığıyla ilgili konuşan başarılı stoper, "Bileğim burkuldu ama ben oyuna devam etmek istedim. Takım arkadaşlarıma ve 3 puana yardım etmek istedim. Devrenin sonunda oyuna devam edemeyeceğimi gördük ve oyundan çıktım" ifadelerini kullandı.
'BENİ MEMNUN ETTİ'
Gabriel Paulista sözlerinin devamında, "İlk günden beri çok iyi karşılandım. Taraftar ve takım arkadaşlarımdan gördüğüm ilgi bizi çok memnun etti. Bu gol sevincim de içimden geldi. Bu tarz gol sevinçlerine devam etmek istiyorum" diye konuştu.
33 yaşındaki Brezilyalı stoper, maçın ikinci yarısına devam edemezken bugün çekilecek MR sonrasında durumu netleşecek.
Takım dünü izinli geçirirken ayağı burkulan Paulista da hem dinlendi hem de ayağındaki ödemin inmesi için sağlık heyeti ile temasta kaldı. Bugünkü MR sonrasında tedavi süreci de belirlenecek.
Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın başarılı stoperi Gabriel Paulista, Samsunspor maçı sonrası açıklamalar yaptı.
Mücadelede Kara Kartal'ın ikinci golünü kaydeden Gabriel Paulista, "Önemli bir galibiyet aldık. Zor bir maç oldu. Sert bir zeminde oynadık ama önemli olan kazanmaktı. İlk maçta kazandığımız için mutluyuz" dedi. Sakatlığıyla ilgili konuşan başarılı stoper, "Bileğim burkuldu ama ben oyuna devam etmek istedim. Takım arkadaşlarıma ve 3 puana yardım etmek istedim. Devrenin sonunda oyuna devam edemeyeceğimi gördük ve oyundan çıktım" ifadelerini kullandı.
'BENİ MEMNUN ETTİ'
Gabriel Paulista sözlerinin devamında, "İlk günden beri çok iyi karşılandım. Taraftar ve takım arkadaşlarımdan gördüğüm ilgi bizi çok memnun etti. Bu gol sevincim de içimden geldi. Bu tarz gol sevinçlerine devam etmek istiyorum" diye konuştu.