Beşiktaş'ta orta saha için 3 aday var!

Listesinde çok sayıda isim olan siyah-beyazlılarda ilk sırada Mamadou Sangare bulunuyor. Florian Neuhaus ve Salvatore Esposito alternatifler arasında yer alıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'ta orta saha için 3 aday var!
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10 Şubat 2025 09:15
Son güncelleme 10 Şubat 2025 09:22
Beşiktaş, transferin son saatlerine girilirken bir orta saha takviyesi yapmanın peşinde. Siyah-beyazlıların aynı anda görüştüğü 4-5 oyuncu olduğu kaydedildi.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in özellikle istediği transfer için çaba harcayan yönetim, hafta başında işi imzaya dökmeyi hedefliyor.

Kartal'ın listesinde öncelik verdiği isimlerden biri Rapid Wien forması giyen Mamadou Sangare. 22 yaşındaki futbolcu için kulübüyle görüşen Beşiktaş, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin de dikkatini çeken oyuncunun transferini bitirmek istiyor.

MAMADOU SANGARE GALATASARAY'LA DA ANILMIŞTI

Adı Galatasaray ile de anılan Malili futbolcu bu sezon 30 maçta oynarken 1 gol, 3 asist kaydetti ve 2270 dakika sahada kaldı.

DİĞER ALTERNATİFLER

Listedeki alternatiflerden biri de Florian Neuhaus. Beşiktaş, 27 yaşındaki oyuncu için Borussia Mönchengladbach ile satın alma opsiyonlu kiralama görüşmesi yürütüyor.



Ayrıca Spezia'dan Salvatore Esposito da Kartal'ın gündemi içerisinde yer alıyor. Listede 5 oyuncu olduğu, bu üç ismin dışındaki futbolcularla da görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.



GEDSON İÇİN SEFERBERLİK

Sivas maçında ayak bileğinden sakatlanan Gedson Fernandes'in dış yan bağ kompleksinde gerilme ve ödem tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli futbolcunun 15 Şubat tarihindeki Trabzonspor maçına yetiştirilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



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