Beşiktaş'ta Onur Bulut'un mutlu günü

Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Onur Bulut, İstanbul'da düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'ta Onur Bulut'un mutlu günü
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25 Haziran 2023 10:41
Son güncelleme 25 Haziran 2023 10:45
Beşiktaş'ın defans oyuncularından Onur Bulut, İstanbul'da düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi.

İrem Çalışkan'la hayatını birleştiren futbolcunun nikah şahitliğini siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş yaptı.

Törende Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da yer aldı. 



 

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