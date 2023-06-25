Beşiktaş'ta Onur Bulut'un mutlu günü

Beşiktaş'ın defans oyuncularından Onur Bulut, İstanbul'da düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi.
İrem Çalışkan'la hayatını birleştiren futbolcunun nikah şahitliğini siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş yaptı.
Törende Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da yer aldı.
İrem Çalışkan'la hayatını birleştiren futbolcunun nikah şahitliğini siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş yaptı.
Törende Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da yer aldı.
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