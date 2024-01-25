Beşiktaş'ta Onur Bulut sürprizi! Avrupa'dan talipleri var

Beşiktaş forması giyen Onur Bulut, son dönemde performansıyla taraftarın eleştirilerine maruz kaldı.
NTV'nin haberine göre; transfer çalışmalarını sürdüren Bundesliga ekibi Werder Bremen, Onur Bulut'u kadrosuna katmak istiyor. Onur, kulüplerin anlaşması halinde Almanya'da forma giymeye sıcak bakıyor.
Werder Bremen'in dışında Serie A ekibi Udinese de Onur Bulut ile ilgileniyor.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 20 Süper Lig maçına çıktı ve 2 asistlik katkı sağladı.
NTV'nin haberine göre; transfer çalışmalarını sürdüren Bundesliga ekibi Werder Bremen, Onur Bulut'u kadrosuna katmak istiyor. Onur, kulüplerin anlaşması halinde Almanya'da forma giymeye sıcak bakıyor.
Werder Bremen'in dışında Serie A ekibi Udinese de Onur Bulut ile ilgileniyor.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 20 Süper Lig maçına çıktı ve 2 asistlik katkı sağladı.