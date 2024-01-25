Beşiktaş'ta Onur Bulut sürprizi! Avrupa'dan talipleri var

Beşiktaş'ta performansıyla eleştirilerin odağında olan Onur Bulut'a Almanya ve İtalya'dan talipler çıktı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Onur Bulut sürprizi! Avrupa'dan talipleri var
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25 Ocak 2024 22:26
Beşiktaş forması giyen Onur Bulut, son dönemde performansıyla taraftarın eleştirilerine maruz kaldı.

NTV'nin haberine göre; transfer çalışmalarını sürdüren Bundesliga ekibi Werder Bremen, Onur Bulut'u kadrosuna katmak istiyor. Onur, kulüplerin anlaşması halinde Almanya'da forma giymeye sıcak bakıyor.

Werder Bremen'in dışında Serie A ekibi Udinese de Onur Bulut ile ilgileniyor.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 20 Süper Lig maçına çıktı ve 2 asistlik katkı sağladı.

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