Beşiktaş'ta öncelik sol kanat: İşte o isimler

Beşiktaş, gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarında önceliği sol kanada verdi. Hafta içinde Kopenhag-Manchester City maçında ev sahibi takımdan Elias Achouri'yi izleyen Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Lech Poznan'dan Kristoffer Velde ve De Graafschap'tan Başar Önal'ı da takip ediyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta öncelik sol kanat: İşte o isimler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Şubat 2024 11:52
Son güncelleme 18 Şubat 2024 11:53
Ara transferde savunmasını Jonas Svensson, Joe Worrall, orta sahasını da Al-Musrati ve Ernest Muçi ile güçlendiren Beşiktaş, gelecek sezona yönelik oyuncu arayışında önceliği sol kanada verdi.

SAMET AYBABA'NIN İZLEDİĞİ İSİMLER

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba bu amaçla hafta içinde Kopenhag-Manchester maçına giderek, ev sahibi takımın Tunuslu yıldızı Elias Achouri'yi izledi.

Aybaba'nın takip ettiği sol kanat oyuncuları arasında Polonya'nın Lech takımında forma giyen Norveçli Kristoffer Velde ve Hollanda ekibi De Graafschap'ın Türk oyuncusu Başar Önal bulunuyor.

SANTOS'UN ONAYINA SUNULACAK

Aybaba, sezon sonuna dek bu oyuncuları izleyecek ve teknik direktör Fernando Santos'un da onayı alınarak biri siyah beyazlı kulübe transfer edilecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery