Beşiktaş'ta öncelik sol kanat: İşte o isimler

Ara transferde savunmasını Jonas Svensson, Joe Worrall, orta sahasını da Al-Musrati ve Ernest Muçi ile güçlendiren Beşiktaş, gelecek sezona yönelik oyuncu arayışında önceliği sol kanada verdi.
SAMET AYBABA'NIN İZLEDİĞİ İSİMLER
Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba bu amaçla hafta içinde Kopenhag-Manchester maçına giderek, ev sahibi takımın Tunuslu yıldızı Elias Achouri'yi izledi.
Aybaba'nın takip ettiği sol kanat oyuncuları arasında Polonya'nın Lech takımında forma giyen Norveçli Kristoffer Velde ve Hollanda ekibi De Graafschap'ın Türk oyuncusu Başar Önal bulunuyor.
SANTOS'UN ONAYINA SUNULACAK
Aybaba, sezon sonuna dek bu oyuncuları izleyecek ve teknik direktör Fernando Santos'un da onayı alınarak biri siyah beyazlı kulübe transfer edilecek.
SAMET AYBABA'NIN İZLEDİĞİ İSİMLER
Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba bu amaçla hafta içinde Kopenhag-Manchester maçına giderek, ev sahibi takımın Tunuslu yıldızı Elias Achouri'yi izledi.
Aybaba'nın takip ettiği sol kanat oyuncuları arasında Polonya'nın Lech takımında forma giyen Norveçli Kristoffer Velde ve Hollanda ekibi De Graafschap'ın Türk oyuncusu Başar Önal bulunuyor.
SANTOS'UN ONAYINA SUNULACAK
Aybaba, sezon sonuna dek bu oyuncuları izleyecek ve teknik direktör Fernando Santos'un da onayı alınarak biri siyah beyazlı kulübe transfer edilecek.