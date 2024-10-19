Beşiktaş'ın deneyimli orta sahası Al Musrati pazar günü Konyaspor maçıyla birlikte formasına kavuşacak.
Ajax'la 26 Eylül'de oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında adale sakatlığı yaşayan Libyalı futbolcu; Kayserispor, Eintracht Frankfurt ve Gaziantep FK karşılaşmalarında takımdaki yerini alamamıştı.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un sakatlığı tamamen düzelen ve bir süredir takımla çalışan Al Musrati'ye Konyaspor maçında ilk 11'de forma vereceği ifade edildi. Deneyimli futbolcunun, Konyaspor karşılaşmasında orta sahadaki partneri yine Gedson Fernandes olacak.
ÖZEL UYARI YAPILDI...
Kara Kartal'da Al Musrati sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli futbolcu, kart görmesi halinde Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve teknik ekibin, kart konusunda Musrati'ye uyarılarda bulunduğu bildirildi.
Beşiktaş'ta Musrati'ye derbi öncesi sarı kart uyarısı!
Al Musrati, Konyaspor maçıyla Beşiktaş formasına dönüyor; sarı kart sınırında olan oyuncuya dikkatli olması için uyarı yapıldı.
Beşiktaş'ın deneyimli orta sahası Al Musrati pazar günü Konyaspor maçıyla birlikte formasına kavuşacak.
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