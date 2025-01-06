Beşiktaş'ta Muçi için satış kararı!

Geçtığımız sezon devre arasında 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Arnavut yıldız Ernest Muçi, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre formasından uzak kaldı.



23 yaşındaki hücum oyuncusu, sahalarda döndükten sonra bir türlü form tutamadı. Geçtiğimiz sezon devre arasında bonservisine 10 milyon euro ödenen Muçi için siyah-beyazlı yönetim iyi bir teklif bekliyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 maça çıkan Muçi, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.



