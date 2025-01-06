Beşiktaş'ta Muçi için satış kararı!

Beşiktaş, iyi bir teklif gelmesi durumunda Ernest Muçi ile yollarını ayıracak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Muçi için satış kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ocak 2025 09:28
Son güncelleme 06 Ocak 2025 09:50

Geçtığımız sezon devre arasında 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Arnavut yıldız Ernest Muçi, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre formasından uzak kaldı.

23 yaşındaki hücum oyuncusu, sahalarda döndükten sonra bir türlü form tutamadı. Geçtiğimiz sezon devre arasında bonservisine 10 milyon euro ödenen Muçi için siyah-beyazlı yönetim iyi bir teklif bekliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 maça çıkan Muçi, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery