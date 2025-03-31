Beşiktaş'ta motivasyon klibi işe yaradı!

Beşiktaş'ta derbi öncesi futbolcuları motive etmesi için 4 dakikalık bir video hazırlandı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta motivasyon klibi işe yaradı!
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31 Mart 2025 09:44
Beşiktaş'ta, Galatasaray'a bu sezon ligdeki ilk yenilgisini tattırdığı derbi öncesi yoğun bir mesai vardı. Siyah-beyazlı teknik heyet taktiksel yönden rakibe hazırlandı.

Ole Gunnar Solskjaer ve birinci yardımcısı Erling Moe, geçiş oyunu kullanma adına hazırlıklar yaptı. Santrforsuz sisteme geçilmesi ve İmmobile'nin oynatılmaması, Solskjaer ve Moe'nin birlikte verdikleri bir karardı. Hafta boyunca buna çalışıldı. İletişim ekibi ise işin motivasyon tarafına eğildi.

TARİHİ GERİ DÖNÜŞLER VURGUSU

Siyah-beyazlı kulübün bünyesinde çalışan medya ekibi, 4 dakikalık bir video hazırladı ve derbi öncesi bu futbolculara izletildi. Videoda eski derbilerden görüntüler vardı. Kötü sonuçların ardından tarihi geri dönüşleri yapıldığı vurgulandı. Valerenga faciasına dahi yer verildi.

SOKAK RÖPORTAJLARI KONULDU

Galatasaray taraftarlarının da bu derbiye yönelik iddialı sözleri bu videoda yer aldı. Beşiktaşlı futbolculara, sarı-kırmızılıların iddialı tahminleri '4-5 atacağız' şeklindeki sözleri ve sokak röportajlarındaki sivri yorumları motivasyon amaçlı takıma izletildi.

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