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Beşiktaş'ta Morita'da çıkmaz!

Beşiktaş'ın transfer listesine aldığı konuşulan Hidemasa Morita, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyor.

calendar 30 Haziran 2025 12:05
Fotoğraf: Instagram
Beşiktaş'ta Morita'da çıkmaz!
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Beşiktaş, ilgilendiği iddia edilen Sporting Lizbon oyuncusu Hidemasa Morita'nın transferini bitirmekte zor anlar yaşayabilir.

A Bola'nın haberine göre Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Hidemasa Morita, Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmıyor.

Sporting Lizbon'lu Japon orta saha, kariyerine Avrupa'nın beş büyük liginden birinde devam etmek istiyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Morita, Sporting Lizbon forması ile geçtiğimiz sezon 35 maçta 2 gol ve 3 asistlik katkıda bulundu.


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