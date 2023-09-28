Beşiktaş'ta Mert Günok'tan şaşırtan hatalar

Adana Demirspor maçında uzaktan 2 gol yiyen Mert Günok, 28'de de sakatlık yaşayıp oyundan çıktı. Kaleyi Ersin Destanoğlu devraldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Mert Günok'tan şaşırtan hatalar
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28 Eylül 2023 10:06
Beşiktaş'ta Şenol Güneş göreve geldikten sonra büyük bir çıkış yapan ve Club Brugge maöındaki kurtarışlarıyla taraftarın övgüsünü alan Mert Günok, yediği gollerle tartışma yarattı.

Henüz ilk 17 dakikada ceza sahası dışından 2 gol yiyen Günok, büyük üzüntü yaşadı. 28'de de sakatlanarak oyundan çıkan kalan Günok, yerini mevkidaşı Ersin Destanoğlu'na bıraktı. Günok'un uzun süre gölgesinde kalan Destanoğlu bu sezon ilk kez kaleye geçti.

"NE ZAMAN İYİ DESEK BİZİ ÜZÜYOR"

Öte yandan Beşiktaş taraftarları Günok için sosyal medyada, "Ne zaman iyi desek, sonra bizi üzüyor" yorumu yaptı. 

 
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