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Beşiktaş'ta kritik zirve: Solskjaer listeyi sundu!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeniden seçilmesinin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile bir toplantı gerçekleştirdi.

calendar 16 Mayıs 2025 10:33
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta kritik zirve: Solskjaer listeyi sundu!
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Beşiktaş'ta yeniden başkanlık koltuğuna oturan Serdal Adalı, göreve gelir gelmez teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesi ise yaklaşan yeni sezonun transfer planlaması oldu.

SOLSKJAER'DEN 5 TRANSFER TALEBİ

Norveçli teknik adam, Başkan Adalı'dan gelecek sezon için kadroya toplam 5 takviye yapılmasını istedi. Solskjaer'in özellikle sağ ve sol kanatlara, orta sahaya ve savunma hattına oyuncu transfer edilmesini talep ettiği belirtildi.

ÖNCELİK AYRILACAKLAR

Solskjaer'in öncelikli olarak kiralık oyuncuların durumunu netleştirmek istediği, ardından kadroda düşünülmeyen isimlerle yolların ayrılması konusunda adımlar atacağı öğrenildi. Deneyimli teknik direktörün, sadece Gedson Fernandes ve Rafa Silva'yı kadroda tutmak istediği, diğer oyuncular için ise kulübün çıkarları doğrultusunda satışa ya da ayrılığa onay vereceği ifade edildi.

GİDECEK YABANCILAR BELİRLENDİ

Başkan Adalı'nın, görüşmenin ardından sezon tamamlanmadan bazı yabancı futbolcularla vedalaşmak için girişimlere başlayacağı belirtildi. Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un takımdan ayrılması bekleniyor. Öte yandan Ciro Immobile, Joao Mario, Arthur Masuaku ve Muleka'nın geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor.

YERLİLERDE İKİ AYRILIK

Yerli oyuncular cephesinde ise Onur Bulut ve Tayyip Talha Sanuç ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Genç yetenek Semih Kılıçsoy ile kaleci Ersin Destanoğlu'nun da gelişimlerini sürdürebilmeleri için kiralık olarak başka takımlara gönderilmeleri gündemde.


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