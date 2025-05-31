Beşiktaş'ta kontenjan harekatı!

Beşiktaş'ta Masuaku hariç, kiradan döneceklerle birlikte yabancı futbolcu sayısı 15 olacak.



İlk önce forvet, 2 kanat, stoper ve bek bölgesi olmak üzere 5 transfer planlayan siyah beyazlılar bu transferleri gerçekleştirmek için en az 6 yabancı futbolcusuyla yollarını ayırması gerekiyor.



SEZON BİTİNCE GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK



Sezon bittikten sonra kadroda düşünülmeyen oyuncularla görüşmeler başlayacak.



