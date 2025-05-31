Beşiktaş'ta Masuaku hariç, kiradan döneceklerle birlikte yabancı futbolcu sayısı 15 olacak.
İlk önce forvet, 2 kanat, stoper ve bek bölgesi olmak üzere 5 transfer planlayan siyah beyazlılar bu transferleri gerçekleştirmek için en az 6 yabancı futbolcusuyla yollarını ayırması gerekiyor.
SEZON BİTİNCE GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Sezon bittikten sonra kadroda düşünülmeyen oyuncularla görüşmeler başlayacak.
Beşiktaş'ta kontenjan harekatı!
Beşiktaş, yeni sezon öncesi yabancı futbolcu sayısını azaltmak için 6 isimle yolları ayırmayı ve kadroya 5 yeni takviye yapmayı hedefliyor.
Beşiktaş'ta Masuaku hariç, kiradan döneceklerle birlikte yabancı futbolcu sayısı 15 olacak.
Beşiktaş
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
İşte Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi
-
-
2
Okan Buruk'tan Rafa Silva yanıtı!
-
3
Fenerbahçe'de Mourinho ile devam kararı!
-
-
4
Liverpool, Frimpong'u kadrosuna kattı!
-
5
Gökhan Sazdağı için Galatasaray açıklaması!
-
6
Galatasaray için sürpriz transfer iddiası: Nelson Semedo!
-
7
Cherki'den Manchester City'ye yeşil ışık!
-
8
Yusuf Akçiçek'e Bundesliga'dan talip çıktı!
-
9
Mertens: "Gideceğimizi Ciro'ya nasıl anlatacağız, bilmiyoruz"
-
10
Fenerbahçe - Konyaspor: Muhtemel 11'ler
- 11:15 Göztepe, deplasmanda sadece 3 maç kazandı
- 11:00 Galatasaray'ın gözdesi Umut Tohumcu
- 10:59 Beşiktaş'ta yerli ve milli operasyonu!
- 10:54 Trabzonspor'un kabus sezonu bitti
- 10:44 Paris-Münih uçuşlarında PSG taraftarı yoğunluğu yaşanıyor
- 10:41 Osimhen'de ibre Galatasaray'a dönüyor
- 10:38 A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'yı konuk edecek
- 10:32 Barış Alper Yılmaz'ın babasından tek kelimelik ayrılık açıklaması
- 10:27 A Milli Takım, İstanbul'da toplanıyor
- 10:24 Beşiktaş'ta kontenjan harekatı!
- 10:18 Beşiktaş'a Ada'dan golcü: Pablo Sarabia!
- 10:16 1. Lig'e yükselecek son takım belli olacak
- 10:08 Beşiktaş, sezonu Bodrum'da tamamlayacak
- 10:05 Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz hamle: Casemiro
- 01:37 Fenerbahçe - Konyaspor: Muhtemel 11'ler
- 01:16 Alcaraz ve Swiatek, 4. Tura yükselmeyi başardı
- 01:07 Baltacı: "İnşallah böyle devam ederiz"
- 01:03 Galatasaray'da futbolcular 1 aylık izne çıktı
- 00:54 Victor Osimhen '26' dedi!
- 00:49 Galatasaray'dan şampiyonluğa yakışır seri: 11 maç!
- 00:42 Galatasaray'ın kalesi: RAMS Park
- 00:30 Mertens: "Gideceğimizi Ciro'ya nasıl anlatacağız, bilmiyoruz"
- 00:29 Egemen Korkmaz, Ümit Milli Takım'ın başına getirildi!
- 00:16 Fernando Muslera: "İsmimi bırakmak istiyorum"
- 00:11 Okan Buruk'tan Rafa Silva yanıtı!
- 23:19 Belözoğlu: "Herkesin büyük beklentisi var"
- 23:18 Özkan Arseven: "Beşiktaş şampiyon olacak"
- 23:16 Fatih Tekke, Antalyaspor maçı hakkında konuştu
- 23:10 Dembele: "Duygularımızı bir kenara bırakmamız gerekiyor."
- 23:04 Kasımpaşa'da Serhat Sütlü açıklamalarda bulundu
- 23:00 Marquinhos: "Finalde her şey olabilir."
- 22:53 Luis Enrique: "Daha önce böyle anları yaşadık ve alışkınız."
- 22:53 Stoilov: "Güzel bir galibiyet aldık"
- 22:43 Fenerbahçe'de Mourinho ile devam kararı!
- 22:33 De Gea, 2028 yılına kadar Fiorentina'da kalabilir
- 22:28 Beşiktaş, serinin ilk maçında Galatasaray'ı farklı yendi!
- 22:21 Göztepe, Kasımpaşa'yı 90+2'de yıktı!
- 22:11 Beşiktaş olağanüstü genel kurul yapacak
- 22:11 Mertens, Galatasaray'a veda etti!
- 22:06 PSG, Inter maçının hazırlıklarını tamamladı
- 22:02 Galatasaray'da galibiyetle veda!
- 21:58 Kadın Millilerimiz, 89'da yıkıldı
- 21:55 Galatasaray'da Muslera dönemi sona erdi
- 21:54 Trabzonspor, son maçta galibiyeti hatırladı!
- 21:53 Boksta "cinsiyet testi" zorunluluğu
- 21:23 Fenerbahçe'de Branco dönemi sona erdi
- 21:15 Yusuf Demir, ligde ilk kez 11'de
- 21:11 Mertens, "Dalya" ile Galatasaray'a veda etti
- 21:08 Galatasaray'da Muslera, "Büyük kaptan" tezahüratıyla karşılandı
- 21:04 Berkan Kutlu için 150. Maç hediyesi
- 21:04 Başakşehir'den şampiyona alkış koridoru
- 21:03 Adem Asil, Avrupa şampiyonu oldu
- 21:02 Ali Asaf için balonlar uçuruldu
- 20:59 Devre arası gerginlik: Osimhen ve Ba
- 20:41 İşte Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi
- 20:20 Barella: "Finali kazanmayı hak ediyoruz."
- 20:04 Lautaro Martinez: "Umarım amacımıza ulaşırız."
- 19:59 Anadolu Efes, seriye farklı başladı!
- 19:56 Inzaghi, dev final öncesi konuştu
- 19:49 Fenerbahçe'de bir veda daha: Dusan Tadic!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL