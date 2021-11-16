Beşiktaş'ta Josef de Souza için karar verildi

Beşiktaş Yönetimi, takımın en istikrarlı oyuncuları arasında yer alan Josef de Souza'nın sezon sonunda bitecek kontratını uzatmak için harekete geçti. Yönetim, tecrübeli ön liberonun 1 yıllık opsiyonunu devre arasında aktif etme kararı aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Josef de Souza için karar verildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Kasım 2021 10:51
Josef de Souza
Josef de Souza
Beşiktaş
Kara Kartal'ın tecrübeli ön liberosu Josef de Souza, teknik direktör Sergen Yalçın'ın son 2 sezondur takımında en çok güvendiği isimlerin başında yer alıyor.

Geçen dönem 38 karşılaşmaya çıkıp 3 gol ve üç asistlik performans ortaya koyan Josef, hem istikrarlı futbolu hem de lider özelliği sebebiyle Siyah-Beyazlılar'ın en ön plana çıkan oyuncusu konumunda. Alex Teixeira'nın Beşiktaş'a transfer sürecinde de oldukça etkili olan başarılı futbolcu için yönetim, kararını verdi. Josef'in sezon sonunda bitecek olan kontratında yer alan opsiyon maddesini Ocak ayında aktive etmeyi planlayan idareciler, konuyu yıldız isimle de görüştü.

Olumlu yanıt verdi

Her fırsatta yaptığı açıklamada kariyerine Beşiktaş'ta devam etmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Josef'ten de olumlu yanıt alan Siyah-Beyazlılar, 32 yaşındaki futbolcunun kontratını devre arasında 2022-23 sezonu sonuna kadar uzatacak. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.