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Beşiktaş'ta Joao Mario bilmecesi

Ocak ayında Beşiktaş'a gelen Ole Gunnar Solskjaer ile formunda büyük bir artış gösteren Joao Mario'nun transferi için yönetim, teknik direktör Solskjaer'in raporunu bekliyor.

calendar 27 Mayıs 2025 11:06
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Joao Mario bilmecesi
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Solskjaer'in gelişi ile birlikte performansında gözle görülür bir artış yaşanan Joao Mario kafaları karıştırdı. Benfica'dan sezon başında satın alma opsiyonu ile kiralanan Portekizli oyuncu, bu sezon 26 karşılaşmada boy gösterdi ve 4 gol, 3 asist katkısı yaparak başarılı bir istatistik sergiledi. Yönetim, 56 kez Portekiz Milli Takım formasını giyen 32 yaşındaki oyuncu ile devam etmek istiyor. Transfer komitesi Benfica ile görüşmek için Solskjaer'in raporunu bekliyor.

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