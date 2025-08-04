Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorlanan Jean Onana, yaz transfer döneminin bitimine kısa süre kala takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezonu Genoa'da kiralık geçiren Kamerunlu orta saha, İtalyan ekibinde beklenen etkiyi yaratamadı ve satın alma opsiyonu kullanılmadı.
2 TALİBİ VAR
Africa Foot'un haberine göre; Hollanda ekibi FC Twente oyuncunun transferi için devrede ve futbolcunun menajeriyle ilk temaslar kuruldu. Ayrıca İspanya'dan Girona da orta saha arayışında Onana'yı listesine ekledi.
Piyasa değeri 1,8 milyon euro olan Kamerunlu futbolcu için Beşiktaş, bu rakama yakın bir bonservis bedeli talep ediyor.
Beşiktaş'ta Jean Onana için ayrılık yolu göründü!
Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorlanan Kamerunlu oyuncu Jean Onana'yı FC Twente ve Girona transfer listesine ekledi.
Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorlanan Jean Onana, yaz transfer döneminin bitimine kısa süre kala takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş
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