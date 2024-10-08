Beşiktaş'ta Immobile fırtınası!

Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile, Süper Lig'de attığı gollerle dikkat çekmeye devam ediyor. Gaziantep deplasmanında da penaltıdan fileleri havalandıran tecrübeli forvet, ligde çıktığı 7 maçta 7 gol attı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Immobile fırtınası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ekim 2024 08:46

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ciro Immobile, gollerini sıralamaya devam ediyor.

Süper Lig'de son iki haftayı boş geçmeyen İtalyan santrfor, önceki gün de kendisine yapılan penaltının ardından topun başına geçti ve hata yapmayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Immobile bu sezon ligde 7. maçına çıkarken fileleri de 7 kez havalandırdı. Immobile, Avrupa Ligi Play-Off turunda Lugano maçında da 2 ve Süper Kupa'da Galatasaray derbisinde de 2 gol atmıştı.

7 MAÇ 7 GOL

Siyah-Beyazlı takımın yıldızı, böylece 13. resmi maçında 11 kez gol sevinci yaşadı. İtalyan futbolcu aynı zamanda Süper Lig'de Ekim 2017'de Adis Jahovic'in ardından çıktığı ilk 7 maçta 7 gol atma başarısını gösteren ilk isim oldu.

DZEKO'YU SOLLADI 

Siyah-Beyazlılar, Gaziantep deplasmanında 2 puan bıraksa da Ciro Immobile, attığı golle krallık yarışında yerini iyice sağlama aldı. Başarılı futbolcu, 7 golle yarışta birinci sırada yer alıyor. Immobile'nin ardından 5'er golle Fenerbahçe'li Edin Dzeko ve Başakşehirli Krzysztof Piatek ile Joao Figueiredo bulunuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery