Beşiktaş, milli oyuncu Halil Dervişoğlu için Brentford'la görüşmelere devam ediyor.
İngiliz kulübü, Beşiktaş'ın Halil'i bedelsiz transfer ederek sonraki olası satıştan yüzde 50 pay verme teklifini kabul etmemişti.
YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği oyuncudan vazgeçmeyen siyah-beyazlıların, Brentford'a yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
Yeni teklifin içinde bir miktar bonservis bedelinin de yer alacağı ileri sürüldü.
YALNIZCA 8 MAÇTA OYNADI
Geçen sezonu Burnley'de kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu yalnızca 8 resmi maçta görev alabildi. Halil bu karşılaşmalarda 1 gol attı.
İngiliz kulübü, Beşiktaş'ın Halil'i bedelsiz transfer ederek sonraki olası satıştan yüzde 50 pay verme teklifini kabul etmemişti.
YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği oyuncudan vazgeçmeyen siyah-beyazlıların, Brentford'a yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
Yeni teklifin içinde bir miktar bonservis bedelinin de yer alacağı ileri sürüldü.
YALNIZCA 8 MAÇTA OYNADI
Geçen sezonu Burnley'de kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu yalnızca 8 resmi maçta görev alabildi. Halil bu karşılaşmalarda 1 gol attı.