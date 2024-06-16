Beşiktaş'ta Gronbaek pazarlığı sürüyor!

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Bodo/Glimt forması giyen Albert Gronbaek'in transferi için Norveç temsilcisi ile görüşmelerine devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Gronbaek pazarlığı sürüyor!
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16 Haziran 2024 11:06
Savunma tandemini iki tecrübeli isimden (İlk transfer Gabriel Paulista, gündemdeki diğer isimler Mats Hummels ve Stefan Savic) oluşturmayı planlayan Beşiktaş, diğer transferlerde ise hazır ve gelecekte kulübe bonservis geliri kazandırabilecek özelliklere sahip genç futbolculara öncelik verecek.

Bu kapsamda listeye dahil edilen oyunculardan birisi de Albert Gronbaek. Bu sezon Bodo/Glimt forması altında Beşiktaş'a karşı iki maça çıkan ve 1 gol, 1 de asist yapan başarılı futbolcu dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Danimarka kulübünün 23 yaşındaki futbolcudan 12 milyon Euro bonservis beklentisi bulunurken, Beşiktaş cephesi rakamı düşürmek adına pazarlıkları sürdürüyor.

23 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusunun kulübü ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



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