Beşiktaş'ta görev Serdar Topraktepe'nin

Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe, olağanüstü seçime kadar takımın başında kalmaya devam edecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta görev Serdar Topraktepe'nin
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04 Aralık 2024 10:21
Beşiktaş'ta Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un ayrılmasının ardından vekaleten göreve getirilen Serdar Topraktepe'nin geleceği belli oldu.

Topraktepe, olağanüstü seçime kadar siyah-beyazlı takımın teknik direktörlüğüne devam edecek.

Geçen sezon da benzer süreçte takımın başında görev alan Topraktepe, Hatayspor ile oynanan maçta da takımın başında yer almış ve sahadan eşitlikle ayrılmıştı.

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