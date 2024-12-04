Beşiktaş'ta görev Serdar Topraktepe'nin

Beşiktaş'ta Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un ayrılmasının ardından vekaleten göreve getirilen Serdar Topraktepe'nin geleceği belli oldu.
Topraktepe, olağanüstü seçime kadar siyah-beyazlı takımın teknik direktörlüğüne devam edecek.
Geçen sezon da benzer süreçte takımın başında görev alan Topraktepe, Hatayspor ile oynanan maçta da takımın başında yer almış ve sahadan eşitlikle ayrılmıştı.
Topraktepe, olağanüstü seçime kadar siyah-beyazlı takımın teknik direktörlüğüne devam edecek.
Geçen sezon da benzer süreçte takımın başında görev alan Topraktepe, Hatayspor ile oynanan maçta da takımın başında yer almış ve sahadan eşitlikle ayrılmıştı.