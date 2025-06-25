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Beşiktaş'ta forvet arayışı sürüyor

Forvet arayan Beşiktaş, Bayer Leverkusen'den Patrik Schick'i satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. Bu transfer olmazsa hedef Inter'den Mehdi Taremi.

calendar 25 Haziran 2025 09:16 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2025 09:21
Haber: Posta, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta forvet arayışı sürüyor
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Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak isteyen Beşiktaş, forvet için Patrik Schick'e odaklanmıştı. 29 yaşındaki Çek forvet için kulübü Bayer Leverkusen'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi iletildi.

Alman ekibi, 2 yıl daha sözleşmesi olan 1.91'lik golcüyü 20 milyon eurodan aşağı bırakmak istemiyor.

Schick gecen sezon Leverkusen'de 45 maçta 27 gol attı ve 1 asist yaptı.

INTER'DE KAYBOLDU 



Beşiktaş, Schick'in olmaması halinde alternatifini de İtalya'da buldu. İtalyan basını, Beşiktaş'ın Inter'den ayrılacak olan Mehdi Taremi ile temasa geçtiğini yazdı.

32 yaşındaki İranlı forvet geçen sezon 43 maçta 3 gol attı, 9 asist yaptı. En verimli dönemini Porto'da geçiren İranlı forvet, Inter'de beklentilerin gerisinde kaldı. İran Milli Takımı'nda 93 maça çıkan, 53 gol atan Taremi'nin piyasa değeri 3.5 milyon euro.


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