Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan motivasyon konuşması!

'ta Galatasaray mağlubiyetinin moral bozukluğu devam ederken, devreye teknik direktörgirdi.Portekizli çalıştırıcı, oyuncularıyla bir görüşme yaparak,diye konuştu.Tecrübeli çalıştırıcı Fernando Santos şöyle devam etti:Siyah-beyazlılar bu sezon gol yollarında bekleneni veremedi. Portekizli teknik adam Fernando Santos yönetiminde 9 lig maçına çıkan Beşiktaş, 4 galibiyet, 3 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda 14 puan toplayan siyah-beyazlı takım 13 puanlık kayıp yaşadı. Beşiktaş ligdeki son 9 maçta rakip ağları 9 kez havalandırırken kalesinde 6 gol gördü. Bu golleri 4 karşılaşmada bulan siyah-beyazlılar, 5 maçta ise gol atamadı. Karagümrük, Trabzon, İstanbulspor ve Konyaspor filelerini havalandıran Kara Kartal; G.Saray, Kayseri, Sivas, Adana Demir ve Pendik'i ise boş geçti.