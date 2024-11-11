Beşiktaş'ta Ernest Muçi bu kez sessiz kaldı!

Beşiktaş'ta; Galatasaray, Kasımpaşa ve Malmö maçlarında fileleri havalandıran Ernest Muçi, Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'de başladı.
Kanatta forma giyen Arnavut futbolcu, önceki 3 maçın aksine Başakşehir maçında sessiz kaldı.
Muçi, karşılaşmanın 86. dakikasında Joao Mario ile birlikte oyundan çıktı ve Salih Uçan ile Mustafa Hekimoğlu oyuna dahil oldu.
Kanatta forma giyen Arnavut futbolcu, önceki 3 maçın aksine Başakşehir maçında sessiz kaldı.
Muçi, karşılaşmanın 86. dakikasında Joao Mario ile birlikte oyundan çıktı ve Salih Uçan ile Mustafa Hekimoğlu oyuna dahil oldu.