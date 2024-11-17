Trendyol Süper Lig'de yaptığı muhteşem başlangıcı sürdüremeyen ve Galatasaray yenilgisi sonrası 2 haftada 5 puan daha kaybeden Beşiktaş, Ocak ayı transfer dönemine hazırlanıyor.
Milyonlarca taraftarına yeniden şampiyonluk yaşatmak için yola çıkan ve birbirinden önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista ve Joao Mario gibi flaş tansferlere imza atmıştı.
Sezon başında arkasına aldığı rüzgarı Galatasaray maçı ile birlikte kaybeden Kartal, derbiden 2-1 mağlup ayrıldıktan sonra Kasımpaşa'ya evinde yenildi. Son haftada ise Başakşehir ile berabere kalarak son 3 haftada 8 puan kaybetti.
REVİZYON YOLDA
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına yön verecek olan siyah beyazlılarda gönderilmesi planlanan isimler de belirlendi. Söz konusu isimlerle yollar ayrılmaya çalışılacak.
Hollandalı çalıştırıcının da kadroda yer vermediği oyunculardan oluşacak kontenjan boşluğu ile birlikte yeni hamleler yapılacak.
4 YOLCU VAR
Beşiktaş'ta Ocak ayı itibarıyla takımda olmaması istenen oyuncular ortaya çıktı.
Bu sezon çok fazla forma şans bulamayan Jean Onana, Alex Oxlade-Chamberlain, Arthur Masuaku ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un gönderilmesi planlanıyor.
KONTRATI BİTİYOR
Siyah beyazlı ekipte ayrılığı gündemde olan futbolculardan Arthur Masuaku'nun sözleşmesi haziran ayında sona eriyor. Kongolu futbolcunun kalan süredeki alacaklarının ödenerek gönderilmesi gündeme gelebilir.
Sıkıntı yaşanabilecek diğer 3 futbolcuların maliyetleri ve sahip oldukları kontratlar işi zorlaştırabilir. Zira Alex Oxlade-Chamberlain sezonun ilk yarısında da talep ettiği maaşı nedeniyle takımda kalmıştı.
Jean Onana ve Bakhtiyor Zaynutdinov içn Fransa ve Rusya'dan teklif bekleniyor.
Beşiktaş'ta dört oyuncuyla yollar ayrılıyor
Beşiktaş yönetimi, bu sezon çok fazla forma şansı bulamayan ve formlarından memnun olmadığı 4 futbolcuyla yollarını ayırmak istiyor.
Trendyol Süper Lig'de yaptığı muhteşem başlangıcı sürdüremeyen ve Galatasaray yenilgisi sonrası 2 haftada 5 puan daha kaybeden Beşiktaş, Ocak ayı transfer dönemine hazırlanıyor.
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