Beşiktaş'ta derbi öncesi kritik toplantı; 'Bu bir fırsat'

Beşiktaş, zorlu bir atmosferde Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Başkan Hasan Arat arkasında büyük bir enkaz bırakarak aniden görevini bıraktı, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı. Seçim kararı alan mevcut yönetimdeki çalkantılar, işleri iyice zorlaştırdı.
İşte böyle bir ortamda Hollandalı hocanın yerine sorumluluğu alan Serdar Topraktepe ve öğrencileri, dev maçtan zaferle ayrılmak adına motivasyonu üst seviyeye çekti. Yönetim, derbi için prim vereceğinin sözünü verirken, Topraktepe de, takım kaptanlarıyla birlikte oyuncularla özel bir toplantı gerçekleştirdi.
'HARİKA BİR FIRSAT VAR'
Deneyimli çalıştırıcının, "Taraftarımız önünde tek çıkış yolumuz galibiyet. Mutlaka kazanacağız. Sizlere güvenim tam. Sizden isteğim, sahada asla vazgeçmemeniz ve her şeyinizi ortaya koymanız. Taraftarımız için bunu yapalım" dediği öğrenildi.
Kaptanlar Mert Günok ile Necip Uysal'ın da, derbi için "Sezonun en önemli sınavına çıkıyoruz. Saha dışındaki olaylar bizim işimiz değil. Beşiktaşlıların yüzünü güldürmemiz gerekiyor. Önümüzde harika bir fırsat var. Sadece motive olalım ve evimizde kazanarak, yepyeni bir sayfa açalım" ifadelerini kullandıkları bildirildi.
İşte böyle bir ortamda Hollandalı hocanın yerine sorumluluğu alan Serdar Topraktepe ve öğrencileri, dev maçtan zaferle ayrılmak adına motivasyonu üst seviyeye çekti. Yönetim, derbi için prim vereceğinin sözünü verirken, Topraktepe de, takım kaptanlarıyla birlikte oyuncularla özel bir toplantı gerçekleştirdi.
'HARİKA BİR FIRSAT VAR'
Deneyimli çalıştırıcının, "Taraftarımız önünde tek çıkış yolumuz galibiyet. Mutlaka kazanacağız. Sizlere güvenim tam. Sizden isteğim, sahada asla vazgeçmemeniz ve her şeyinizi ortaya koymanız. Taraftarımız için bunu yapalım" dediği öğrenildi.
Kaptanlar Mert Günok ile Necip Uysal'ın da, derbi için "Sezonun en önemli sınavına çıkıyoruz. Saha dışındaki olaylar bizim işimiz değil. Beşiktaşlıların yüzünü güldürmemiz gerekiyor. Önümüzde harika bir fırsat var. Sadece motive olalım ve evimizde kazanarak, yepyeni bir sayfa açalım" ifadelerini kullandıkları bildirildi.