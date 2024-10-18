Beşiktaş'ta Ciro Immobile fırtınası!

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, attığı goller ve oynadığı futbolla Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ciro Immobile fırtınası!
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18 Ekim 2024 09:47
Bu sezon ligde 7 maçta 7 golü bulunan Ciro Immobile, milli arayı çok iyi geçiriyor. Antrenmanlara ilk gelen ve son çıkan isim olan İtalyan yıldız, profesyonelliğiyle gençlere örnek oluyor.

Konyaspor maçı öncesi yükselen form grafiğiyle teknik heyeti sevindiren tecrübeli forvet, önceki günkü antrenmanda dar alanda yapılan çift kale maçta tam 7 kez ağları havalandırdı. 4 de gol pası verdi.

Dolmabahçe'deki Konyaspor mücadelesinde gol serisini sürdürmek isteyen Immobile, 24 Ekim Perşembe günü Lyon ile oynanacak zorlu Avrupa mücadelesinde de Fransa'da Kartal'ın en önemli hücum kozu olacak. 
 



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