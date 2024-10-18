Beşiktaş'ta Ciro Immobile fırtınası!

Bu sezon ligde 7 maçta 7 golü bulunan Ciro

, milli arayı çok iyi geçiriyor. Antrenmanlara ilk gelen ve son çıkan isim olan İtalyan yıldız, profesyonelliğiyle gençlere örnek oluyor.



Konyaspor maçı öncesi yükselen form grafiğiyle teknik heyeti sevindiren tecrübeli forvet, önceki günkü antrenmanda dar alanda yapılan çift kale maçta tam 7 kez ağları havalandırdı. 4 de gol pası verdi.



Dolmabahçe'deki Konyaspor mücadelesinde gol serisini sürdürmek isteyen Immobile, 24 Ekim Perşembe günü Lyon ile oynanacak zorlu Avrupa mücadelesinde de Fransa'da Kartal'ın en önemli hücum kozu olacak.







