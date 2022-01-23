Beşiktaş'ta Bünyamin Balcı transferi rafa kalktı

Beşiktaş'ta gündeme gelen Bünyamin Balcı transferi şimdilik askıya alındı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Bünyamin Balcı transferi rafa kalktı
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23 Ocak 2022 10:47
Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Siyah-beyazlılar sezon başından bu yana radarına aldığı Antalyaspor'un 21 yaşındaki sağ beki Bünyamin Balcı transferini şimdilik rafa kaldırmak zorunda kaldı.

Ekonomik sorunlar bulunması ve sağ bekte Valentin Rosier'e 4,8 milyon Euro gibi bir bonservis ücretinin ödenmesi nedeniyle bu bölge için yüksek bir maliyet ödemek istemeyen siyah beyazlılar şimdilik genç futbolcu için adım atmama kararı aldı.

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