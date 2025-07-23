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Beşiktaş'ta ayrılık yakın

Beşiktaş'ta forma giyen Bakhtiyor Zaynutdinov'a Dinamo Moskova'dan teklif geldi. Kulüpler arasındaki pazarlıklar devam ediyor.

calendar 23 Temmuz 2025 12:56 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2025 13:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta ayrılık yakın
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Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in kadroda düşünmediği Bakhtiyor Zaynutdinov'a Rusya'dan yeni bir teklif geldi.

Rusya'da yerli statüsünde forma giyen 27 yaşındaki Özbek futbolcu için Dinamo Moskova'nın yaptığı 2 milyon euroluk ilk teklifi Beşiktaş reddetti.

Siyah-beyazlıların 5 milyon euro bonservis bedeli istediği Bakhtiyor Zaynutdinov için Dinamo Moskova 3 milyon euroluk yeni teklif yaptı.


Taraflar arasında transfer için görüşmeler sürerken, kulüplerin ortak bir noktada anlaşması bekleniyor.

PERFORMANSI

Beşiktaş'ın 2023 yılının Ağustos ayından CSKA Moskova'dan 4,5 milyon euroya transfer ettiği Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah-beyazlı takımda 49 maça çıktı, 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.

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