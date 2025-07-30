Beşiktaş'ta ayrılık: Kerem Atakan Kesgin

Beşiktaş, 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'in kulüpten ayrıldığını ve Sivasspor'a transfer olduğunu açıkladı
Siyah-beyazlıların yaptığı ayrılık açıklaması:
"Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Atakan Kesgin'in nihai transferi hususunda Sivasspor'la anlaşmaya varılmıştır.
Kerem Atakan Kesgin'e kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Siyah-beyazlıların yaptığı ayrılık açıklaması:
"Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Atakan Kesgin'in nihai transferi hususunda Sivasspor'la anlaşmaya varılmıştır.
Kerem Atakan Kesgin'e kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."