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Beşiktaş'ta ayrılık: Kerem Atakan Kesgin

Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'in Sivasspor'a transfer olduğunu duyurdu.

calendar 30 Temmuz 2025 19:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta ayrılık: Kerem Atakan Kesgin
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Beşiktaş, 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'in kulüpten ayrıldığını ve Sivasspor'a transfer olduğunu açıkladı

Siyah-beyazlıların yaptığı ayrılık açıklaması:

"Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Atakan Kesgin'in nihai transferi hususunda Sivasspor'la anlaşmaya varılmıştır.

Kerem Atakan Kesgin'e kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
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