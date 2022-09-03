HASIC, REZERV LİG'DE GOL ATTI

HASIC, GİRESUN YOLCUSU

Rezerv Lig'in kaldırılmasının ardından Beşiktaş'ta bazı futbolcularla yolların ayrılması yeniden gündemde. Siyah-beyazlıyı formayı giyen Ajdin Hasic de yol ayrımında. Futbolcuya Süper Lig'den ilgi devam ediyor.Giresunspor, Beşiktaş'a Hasic transferi için teklif yaptı. Rezerv Lig'de oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı maçta gol atan Hasic'i Giresunsporlu yetkililer yakın takibe aldı.Önümüzdeki hafta içinde Hasic için son bir görüşme yapılacak ve konuyu çözüme kavuşacak. Beşiktaş yöneticileri, Hasic'in belli bir oranda ilk 11'de oynaması şartıyla futbolcuyu kiralık vermek istiyor. Hasic, Ümraniyespor'da 8 maçta oynamış ve 1 gol atmıştı.