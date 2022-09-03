Beşiktaş'ta ayrılık! Ajdin Hasic'in yeni rotası...

Beşiktaş, kadroda şans bulması çok zor olan Ajdin Hasic ile ilgili transfer kararını verdi. Futbolcunun Giresunspor'a transferi önümüzdeki hafta netleşecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta ayrılık! Ajdin Hasic'in yeni rotası...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Eylül 2022 11:41
Rezerv Lig'in kaldırılmasının ardından Beşiktaş'ta bazı futbolcularla yolların ayrılması yeniden gündemde. Siyah-beyazlıyı formayı giyen Ajdin Hasic de yol ayrımında. Futbolcuya Süper Lig'den ilgi devam ediyor.

HASIC, REZERV LİG'DE GOL ATTI

Giresunspor, Beşiktaş'a Hasic transferi için teklif yaptı. Rezerv Lig'de oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı maçta gol atan Hasic'i Giresunsporlu yetkililer yakın takibe aldı.

HASIC, GİRESUN YOLCUSU

Önümüzdeki hafta içinde Hasic için son bir görüşme yapılacak ve konuyu çözüme kavuşacak. Beşiktaş yöneticileri, Hasic'in belli bir oranda ilk 11'de oynaması şartıyla futbolcuyu kiralık vermek istiyor. Hasic, Ümraniyespor'da 8 maçta oynamış ve 1 gol atmıştı.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ